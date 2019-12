Legnano NON siLega!!

Riceviamio e Pubblichiamo

SARDINE DI LEGNANO E DELL’ALTO MILANESE

In queste ultime settimane un gruppo di giovani e non del Legnanese ha deciso di dare seguito alle iniziative delle Sardine che si stanno tenendo a livello nazionale ed internaionale.

Abbiamo deciso di metterci la faccia perché Legnano, seppur strumentalmente utilizzata dalla Lega nei simboli e nella propria retorica in questi ultimi trent’anni, sente la necessita di dire che esiste un’alternativa e pertanto a gran voce diciamo: Noi non ci leghiamo!!!! Rispecchiandoci nei valori del manifesto delle Sardine ci muoviamo nell’auspicio di risvegliare le menti dei cittadini e chiediamo loro una partecipazione attiva alle iniziative che si terranno nei prossimi giorni, mesi e anni; attività tese a contrastare il fascismo, il nazismo, il populismo e il sovranismo che oggi continuano ad avanzare e a prosperare nell’indifferenza dei più.

In un epoca in cui la fa da padrona una comunicazione fatta di contenuti vuoti e sterili abbiamo compreso che l’unica vera soluzione è quella di unirci al fine di contrastarla e reiniziare a riempirla di contenuti veri, legati alla nostra identità e a quanto la Nostra Costituzione e i Padri Costituenti ci hanno regalato.

Siamo persone comuni che fanno del meglio per trasmettere i valori democratici, della non violenza, dell’amore verso il prossimo, della bellezza, dell’arte e che trova la propria forza tramite l’attività di volontariato che ci vede impegnati quotidianamente sul nostro territorio.

Fieri di far parte di un gruppo che tutti i giorni cresce in maniera cospicua anche noi siamo pronti a dire Basta alle continue angherie mediatiche e non solo nella costante ricerca di riportare la discussione ad un livello civile e democratico così come è nostra abitudine fare .

Siamo fortemente convinti che siamo ancora in tempo per tentare di fermare e invertire questo processo di imbarbarimento che negli ultimi anni ha preso il sopravvento grazie ai tanti soggetti, a noi avversi, che istillano quotidianamente odio!!!

Presto verrà organizzata un’iniziativa in Città e siamo certi che insieme possiamo tornare a nuotare liberi nel mare al quale teniamo e che tanto amiamo!!! Le Sardine di Legnano e dell’Alto Milanese

“Vorrei essere libero come un uomo Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia E che trova questo spazio Solamente nella sua democrazia“