Addio al partigiano Riccardo Zerba

VILLA CORTESE – CUGGIONO. L’avevamo conosciuto al tempo della pubblicazione del libro in evidenza, dove Riccardo Zerba stringe la mano a Pinetto Spezia di Cuggiono, in un incontro dove si parlava del tempo eroico della guerra partigiana nelle nostre contrade. Era il dicembre 2009 in occasione della presentazione del libro di Rita Cavallari, ‘La Leopoldina era la nostra casa’.

Si è spento settimana scorsa alla bella età di 95 anni (Pinetto ci ha lasciato già da una decina d’anni) memore di quando, a vent’anni, partì per il Pian Cavallone nell’Alto Verbano, per giungere in Val d’Ossola e unirsi ai ribelli. Tornato a casa entrò a far parte della brigata ‘Gasparotto’, dove militava anche Pinetto Spezia. E’ lì che i due si conobbero e mantennero un rapporto di amicizia che si intuisce nella foto che pubblichiamo.