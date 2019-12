Un Augurio di “CUORE” per chi Lavora anche a Natale per la nostra salute!

Beh! Un ampio reportage su quello che mi è accaduto la notte del 13 Ottobre l’ho ampiamente documentato sui social.

Quella notte sono stato colpito dal terzo infarto, una notte dura, piena di paure, di domande, di riflessioni e purtroppo di ricordi. Poi piano piano, molto lentamente, anche se in realtà sto percorrendo ancora la strada della vita, ho incominciato la discesa! Ero solo nel salotto della Cardiologia di Legnano, pensavo al mio dopo… poi ad un tratto il lumicino mi si è acceso.

Guardavo gli infermieri e i dottori che andavano e venivano, pensavo in primis ai loro pazienti, mi sono posto la domanda: “Bias, nella malattia quanti hanno lavorato per te?” mi sono spaventato, centinaia di persone, in una rete attivissima, hanno permesso il mio lento tornare alla normalità. Sono stato fortunato, lo so… ho incontrato seri professionisti che hanno dimostrato tutte le loro capacità, ringrazio tutti, ma uno su tutti mi ha colpito… il Primario della Cardiochirurgia di Legnano Germano Di Credico, semplicemente eccezionale! Gli altri Dottori, Infermieri e le decine di Operatori socio-sanitari che ho incontrato sul mio cammino durante la malattia non sono da meno.

Ringrazio anche il Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese, dispensando un piccolo consiglio, “l’eccellenza della sanità lombarda passa anche attraverso la professionalità di questi professionisti”.

Uso l’articolo per ringraziare tutti coloro che durante la malattia sono venuti al mio “capezzale” (era così che amavo definirlo) e in particolare Sonia Rossetti e Silvana Bardelli e Gabriella Cellamare che mi sono state vicine e solidali. Non dimentico la mia Anna che per 2 mesi ha dovuto inseguirmi nel continuo cambio di reparti e di ospedali: GRAZIE!

Buon Natale a tutti voi che che nei periodi di festa garantite i servizi primari della nostra società adempiendo al vostro dovere.

I reparti che ho “visitato” durante la mia malattia, GRAZIE A TUTTI!:

Reparto UTIC e Cardiologia di Magenta

I Medici diretti dal Primario Maurizio D’urbano:

Elisabetta Baldini, Pasquale Gancitano, Giovanni Maggi, Alessandro Martinoni, Silvia Mauri, Rita Naio, Alberto Pollina, Domenico Spaziani, Laura Striuli, Paolo Vicinelli, Camillo Villani e Marco Zuccari

Reparto Cardiochirurgia di Legnano

I Cardiochirurghi diretti dal Primario Germano Di Credico:

Ilaria Lazzarini, Claudio Galloroni, Luigi Vittonati, Cristian Leva e Pietro Amigoni.

Le infermiere: Paola, Giovanna, Adelia, Laura, Alina, Elena, Silke, Alessandra, Barbara, Valentina, Sabrina, Carmen e la Capo Sala Grazia Clivi.

Reparto Riabilitazione Cardio Respiratoria diCuggiono

I Medici diretti dal Primario Roberto Turato:

Fabio Collauto, Gian Paolo Leoncini, Marco Maiani, Giovanni Ventura.

Tutte le infermiere e le OSS dirette dalla Caposala Daniela Brambilla

Le fisioterapiste Milena, Martina, Veronica e Eleonora

Reparto Malattie Infettive di Legnano

I Medici diretti dal Primario Paolo Viganò

Massimo Villa, Maurizio Mena e Carlo Magnani

Tutte le infermiere e le/gli OSS diretti dalla Caposala Tiziana Santambrogio.

L’Infermiera Specializzata in Wound Care Antonella Cocozza