Cuggiono: il Sindaco Perletti come Celentano “Prisencolinensinainciusol”

Mi ha colpito di recente riguardare il video di Celentano che spiegava il perchè della canzone “Prisencolinensinainciusol” e diceva: “ io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più, è difficile, non c’è dialogo, ho capito che oggi c’è una mancanza d’incomunicabiltà… quindi ho lasciato come riferimento una sola parola che non esiste, “ Prisencolinensinainciusol” ma che vuole significare “Amore Universale“.



Ho sorriso, oggi le forze politiche cuggionesi non si capiscono più! In molti “scomettevano” che il Sindaco Perletti fosse alla fine. Voci, in molti giuravano importanti, la davano sicuramente dimissionaria. Invece alla fine, quando chiudeva l’ultimo consiglio comunale del 2019 augurando un felice anno nuovo, facendo intuire a tutti che lei non si sarebbe dimessa “Prisencolinensinainciusol” in pratica “ci vogliamo bene e nel 2020 ci sarò” ha fatto capire il Sindaco.

Non voglio fare polemica, ma l’ultimo Consiglio Comunale sulla razionalizzazione delle aziende era solo una formalità invece si era trasformato, grazie anche ai media locali, nel possibile ultimo C.C della giunta Perletti. Invece Tac… Prisencoli nensinainciusol” e a casa tutti…. molti con l’amaro in bocca!

Noi di Cam presenti, abbiamo visto la solidarietà che i leghisti, non solo cuggionesi, (ndr. presente tutto il gota locale capitanato da Curzio Trezzani) hanno dato al Sindaco Perletti, la quale per l’occasione sfoggiava una pettinatura fresca di parrucchiere e con il sorriso che sottolineava la batosta data alla stampa e alle minoranze.

“Prisencolinensinainciusol“: non ci capiamo ma vogliamoci bene! il 2020 sarà un anno migliore … diverso!

Ndr. Unico Neo della Sindaca…. non aver offerto niente ai presenti , uno spumantino e una fetta di panettone ci volevano! sarà per Capodanno 2020/2021