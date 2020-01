CASTANO – Faceva parte di quella schiera di ‘uomini di cultura’ che aveva alimentato la vita del Castanese a cavallo tra il XX-XXI secolo e che aveva visto come protagonisti Angelo Lodi, Emilio Scampini, ma anche Armando Torno, con i loro libri, le serate insieme dopo ogni presentazione. Non è mai mancato il suo apporto culturale, la sua disponibilità animata da una profonda conoscenza della città di Castano Primo. Un ‘altruismo culturale’, una discrezione, che ci ha portato a scrivere queste due righe in sua memoria.

Addio al professor Felice Monolo, classe 1925