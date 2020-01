Corbetta: la Comandante della Polizia Locale fermata con 3 grammi di cocaina. La dichiarazione del Sindaco Ballarini,

Apprendiamo in un articolo del Corriere della Sera titolato: Corbetta, la comandante dei vigili urbani con la cocaina, nell’auto, che Lia Vismara è stata sorpresa nel Comune di Baranzate, con 3 grammi di cocaina, in via Merano una piccola traversa che incrocia via Milano, a poche centinaia di metri dall’ospedale Sacco.

Abbiamo contattato nell’Immediato il Sindaco Marco Ballarini che ci ha rilasciato questa dichirazione “Sicuramente la comandante non c’entra nulla e siamo certi non fosse sua. Qualcuno ce l’ha messa e abbiamo fiducia che le forze dell’ordine e la Magistratura indagheranno per scoprire il reale colpevole. Chi la conosce sa bene che persona sia e che non ha nulla a che fare con queste cose. Abbiamo piena fiducia in lei”

In questo momento sappiamo che l’Amministrazione corbettese non solleverà dal suo incarico la Comandante, il Sindaco aggiunge: “per il momento è indagata, ma non colpevole, aspettiamo il proseguo delle indagini“.