Corbetta: Sulla vicenda Comandante della P.L. , il PD: “chiediamo la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario “

Riceviamo dal PD di Corbetta e Pubblichiamo:

I recenti fatti che hanno interessato il comune di Corbetta non sono passati inosservati; primo fa tutti quello che ha scosso il comando di Polizia locale, che ha visto coinvolta in prima persona la comandante Vismara. Per questo motivo il Partito Democratico Corbetta ha richiesto, insieme ad altre forze politiche, la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per avere chiarimenti a riguardo.

Il PD per sua natura è un partito garantista, lo è sempre stato e lo sarà, non tocca sicuramente a noi trarre conclusioni né condannare qualcuno, solamente ci saremmo aspettati da parte del Sindaco Marco Ballarini un atteggiamento più imparziale e non di aperta difesa della Comandante.

Rimane, in qualsiasi caso, un forte sentimento di amarezza perché sia che si trattasse di uso personale o di qualche tipo di “vendetta” da parte di qualcuno, l’accaduto rimarrà come ferita all’interno del Comune di Corbetta.

Concludiamo ribadendo come non è nel nostro interesse infangare qualcuno per azioni che può o non può aver commesso, aspetteremo l’esito delle indagini, se sono in corso, e l’intervento della magistratura