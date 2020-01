A Schio, Sheryl Bienati Vice Campione Italiano di Ciclocross U30

Il commento a caldo di Sheryl è stato: Ci ho provato e creduto fino all’ultimo, ma Federica (Sesenna Ndr.) è arrivata di colpo e a una velocità doppia!! (Suo il miglior giro con 12.31) Devo allenarmi sui punti da fare a piedi… in bici vado bene, ma la corsa a piedi per ora non ancora il mio punto forte! Ho lottato fino all’ultimo, per qualche minuti ho rischiato di rimanere giù dal podio, macon determinazio e molta testa… ho retto! Grazie a Loris e Ivana per il grande lavoro fatto per sostenermi… a me stessa non potevo chiedere di piu!“

Dopo la parentesi Natalizia in territorio Belga, con tanti piazzamenti, Sheryl inizia l’anno col botto! e aggiunge: “Ci vediamo la prossima stagione….tra le ELITE!!!”

ordine d’arrivo di Schio:

1) Sesenna Federica

2 Bienati Sheryl Regina

3) Rucco Tamara