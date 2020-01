Castano Primo: Ultimo Open Day per il Torno

Il Torno conclude le attività di presentazione agli studenti delle scuole medie

Pomeriggio di presentazione a genitori e studenti per tutti gli indirizzi dell’Istituto Torno di Castano

Mentre mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, sabato 11 gennaio, con l’ultimo open day, è terminato il percorso di presentazione dell’Istituto Torno ai futuri studenti che devono affrontare la fatidica scelta dell’indirizzo di studi superiore.

Quest’anno le attività di incontro con i ragazzi delle scuole medie e con le loro famiglie sono state molteplici: l’offerta formativa del Torno è stata presentata nei campus dedicati alle scuole superiori e in specifici incontri con le scuole medie del territorio.

L’istituto si è aperto ai giovanissimi della secondaria inferiore con lezioni esemplificative delle materie caratterizzanti i diversi percorsi di studio – Liceo scientifico, Liceo delle scienze umane, Amministrazione, finanza e marketing, Chimica e biotecnologie ambientali, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Biotecnologie Sanitarie, Costruzioni, ambiente e territorio – il 23 novembre e il 14 dicembre, ed è ancora possibile iscriversi per le microlezioni del 18 gennaio. Durante questi sabato mattina, mentre i ragazzi sperimentano ciò che potrebbe essere adatto alle loro inclinazioni, i genitori possono ricevere chiarimenti in aula magna.

Tutte le attività di orientamento sono culminate nei due open day del 30 novembre e dell’11 gennaio, occasioni nelle quali il Torno ha aperto le porte a studenti e famiglie che hanno potuto visitare le aule, le palestre, i laboratori, il parco esterno e tutta la struttura sotto la guida degli alunni più grandi che hanno organizzato i tour della loro scuola. Docenti e gruppo dirigente hanno poi illustrato le caratteristiche dei diversi indirizzi e le attività extracurricolari che ormai costituiscono tradizione dell’Istituto.

La giornata del 14 gennaio, in particolare, è stata occasione anche per commentare i positivi piazzamenti dell’Istituto nella classifica delle scuole migliori del territorio compilata da Eduscopio e pubblicata i primi di novembre 2019. Per quanto riguarda i percorsi liceali il Torno è fiero che l’indicatore di inclusività sia alto: ciò indica quanto sia più probabile riuscire a concludere il percorso nei 5 anni. Inoltre, il Torno vanta il più basso tasso di abbandono all’università (solo il 7 %) rispetto ai licei in zona. Anche l’indicatore dei crediti ottenuti al termine dei cinque anni è alto, a significare che gli ex studenti del Torno passano gli esami e la carriera universitaria prosegue spedita. I percorsi tecnici, confermando un’analoga tendenza fra gli studenti che scelgono di proseguire gli studi all’università, mostrano anche un alto tasso di occupazione post diploma, che arriva a sfiorare il 70% per gli indirizzi economici.

La scadenza per iscriversi nella futura scuola superiore è fissata al 31 gennaio: per gli ultimi incerti, al Torno si può fare ancora un giro grazie alle microlezioni del 18 gennaio.