Castano Primo: Poliambulatorio Centro Salute Colleoni, un centro d’eccellenza al servizio della comunità

La comunità del territorio castanese può da oggi contare su di un nuovo servizio sanitario. La Fondazione Colleoni ha inaugurato lo scorso 6 dicembre il Poliambulatorio Centro Salute Colleoni in via De Maestri a Castano Primo. Un centro d’eccellenza, in cui i pazienti possono sottoporsi ad esami e a visite di professionisti come in ospedale, ma senza doversi recare in grandi strutture difficilmente raggiungibili.

Le prestazioni sanitarie in regime privato, erogate dal Poliambulatorio, sono offerte con tempi d’attesa ridotti e a tariffe agevolate, per permettere a tutti di poter usufruire di quei servizi specialistici generalmente proposti solo dagli ospedali, difficili da raggiungere soprattutto per gli anziani e per chi non è dotato di un suo mezzo di trasporto.

Professionisti nell’ambito della Specialistica Ambulatoriale, della Diagnostica per Immagini, della Fisioterapia e Riabilitazione e delle Prestazioni Infermieristiche, insieme ai macchinari d’ultima generazione, sono qui a disposizione degli utenti, che possono contare sulla professionalità e la competenza del personale, e sulla sua attenzione verso il paziente.

Ultimo nato della Fondazione Colleoni Onlus, nata nel 1910 come Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri per volere della contessa Colleoni, il Poliambulatorio offre visite ed esami nell’ambito di numerose discipline: Cardiologia, Urologia, Chirurgia generale, Chirurgia dell’apparato digerente, Medicina interna, Neurologia, Riabilitazione, Reumatologia, Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia vascolare e Angiologia, Chirurgia toracica, Neuropsicologia clinica, Fisioterapia e tutta la Diagnostica per immagini.

«Qui i cittadini potranno usufruire di visite specialistiche private a prezzi accessibili, eseguite da noti professionisti del territorio che, con entusiasmo, hanno fin da subito voluto essere parte di questo progetto» spiegano Paolo Cerruti e Stefano Delfini, Direttore Generale e Direttore Sanitario della Fondazione. Che così concludono: «Con l’apertura del Poliambulatorio si è voluto iniziare ad operare non solo nel settore dell’assistenza agli anziani ma ci si rivolge a tutta la popolazione che, in questo particolare momento storico, necessita di servizi sanitari specialistici eseguiti in tempi rapidi e certi, evitando le lunghe liste d’attesa ospedaliere. Le visite sono in regime privato ma proprio nello spirito della Fondazione – ente no profit – si è deciso di mantenere, pur considerando l’elevatissima caratura ed esperienza dei professionisti e la bellezza dei locali, tariffe prestazionali assolutamente accessibili».