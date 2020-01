Magenta, caso bando assunzioni: la Lega risponde al PD: “Studiate o informatevi meglio!”

Magenta – Arriva la risposta del Carroccio magentino al post di Facebook dei PD in cui i dem mostravano il loro dissenso sulla decisione del sindaco Calati di ritirare il bando per le assunzioni di 5 persone all’interno della macchina comunale. Decisa, dunque, la risposta della Lega: “Studiate o informatevi meglio!”.

Ennesima uscita a pesce del PD. La Lega: “Studiate o informatevi meglio!”.

Dopo la divulgazione di notizie parziali per colpire trenord e il centrodestra, dopo la proposta di un consiglio comunale aperto che bloccasse la gara per via Garibaldi, di competenza dirigenziale, ecco che il PD magentino si lancia in un attacco trasformato sapientemente in domanda per tentare di infervorare gli animi dei social network.

La malizia dei Dem non conosce limiti ma fa trasparire poca preparazione e studio, infatti ciò che non sanno e dovrebbero sapere è che il Comune ha revocato il bando aperto per 5 posizioni non per capricci della Giunta, ma per l’approvazione della Legge di Bilancio. Infatti non potendo attingere a vecchie graduatorie l’Ente ha bandito le 5 posizioni, senonchè ecco l’approvazione da parte del PD e M5S della “Manovra” nella quale vi è la disposizione che abroga il blocco delle graduatorie. Tradotto, se il Comune avesse lasciato il bando aperto si sarebbero potuti creare pericolosi contenziosi tra i vecchi e nuovi vincitori. La spiacevole situazione avrebbe creato non pochi disagi e imbarazzo se non prontamente rivista dai dirigenti dei settori.

Consigliamo quindi a lor signori del PD magentino di informarsi meglio, di chiedere prima di cimentarsi in maliziose locandine e strampalate elucubrazioni.

Sarà nostra premura rispondere e dare loro tutte le informazioni che cercano.

Lega Lombarda – Salvini Premier – Sezione Magenta