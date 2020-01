Incontriamo Johnny Valdivia (M5S) che spiega la nuova figura del “facilitatore regionale”

Mentre scorrevo i social, mi sono inbattututo in un post di Valdivia che diceva: “HO UNA NOTIZIA DA DARVI … OGGI MI SONO CANDIDATO COME “FACILITATORE REGIONALE” in Lombardia per le Relazioni Interne. E’ un momento di difficoltà per il MoVimento 5 Stelle, lo sappiamo, allora bisogna rimboccarsi le maniche ripartendo dal territorio, dagli ATTIVISTI che non sono CATTIVISTI… non c’è bisogno di Katane o lanciafiamme. Penso che questa sia un’ottima occasione per valorizzare gli attivisti, non portavoce, che si sono distinti in questi anni per il loro impegno. Persone che, pur non venendo eletti, ci hanno messo la faccia con ottimi risultati. Attivisti che sono sempre stati punto di riferimento per tanti simpatizzanti, in grado di portare avanti meetup, idee e proposte, con grande partecipazione, anche nei momenti più difficili, sempre tenendo alta la bandiera del MoVimento. Chi mi conosce sa bene chi sono e cosa ho fatto in tutti questi anni da attivismo sul territorio. Chi non mi conosce può leggere nel curriculum da attivista che ho caricato su Rousseau una buona sintesi di tutte le mie attività. Sono attivista del M5S dal 2011. Da sempre aiuto molti gruppi locali a crearsi un’identità dando supporto alla nascita dei gruppi, realizzando banchetti nei comuni dove non esisteva il Movimento. Nel corso degli anni in tutto il territorio sono diventato un punto di riferimento per la realizzazione di video e la gestione dei social network in particolar modo per promuovere campagne elettorali, per denuncia di vario genere. Sempre senza scopo di lucro, ma mosso soltanto dalla passione per il #M5S. Non mi sono mai risparmiato nel dedicare tempo e risorse personali.

Conosco personalmente da anni molti degli attuali portavoce, con i quali spesso ho collaborato, e continuo a collaborare, anche nella realizzazione di campagne territoriali. Ringrazio tutti coloro che decideranno di sostenermi in questa nuova sfida. Continuerò in ogni caso a fare quello che ho sempre fatto. Il mio impegno per il MoVimento continua con grande orgoglio, poter mettermi a disposizione dei cittadini è un onore!“

Conosco Johnny, è una brava persona, e allora ho voluto intervistarlo per capire e far capire ai miei lettori, cosa sono le nuove figure, dei “Facilitatori” che ricordo noi stiamo parlando di quelli regionali ma esistono anche quelli nazionali.

Qui a video Intervista: