POLITICA – Magenta: Liliana Segre riceve la cittadinanza onoraria. Il Consiglio Comunale approva

La mozione, presentata nella seduta di ieri sera dalla consigliera del PD Eleonora Preti, è stata prima emendata dal gruppo consiliare di Forza Italia (l’emendamento è stato esposto dal capogruppo Cantoni) e votata all’unanimità. Calati: “Messaggio di umanità contro odio e razzismo”.

Magenta – Da ieri la città ha una nuova cittadina onoraria: si tratta di Liliana Segre, senatrice a vita, deportata in gioventù nell’inferno dei lager nazisti e impegnata nella diffusione della sua testimonianza nelle scuole e tra i ragazzi. La mozione è stata portata nel Consiglio Comunale della serata di ieri dal gruppo consiliare del Partito Democratico e presentata dalla consigliera Eleonora Preti. “Sono onorata di presentare questa proposta, – esordisce Preti nell’introduzione della mozione – Magenta ha avuto figure importantissime, come la famiglia Molho e Battista Magna, che hanno vissuto in pieno quei terribili anni pieni di odio e discriminazione razziale. Presentiamo questa mozione con lo scopo di combattere affinché non si verifichi più un’altra shoah.” La mozione, prima dell’approvazione, è stata emendata dal gruppo consiliare di Forza Italia con il capogruppo Giuseppe Cantoni, il quale ha aggiunto un ricordo alle vittime della tanto orrenda strage delle Foibe da parte dei partigiani titini.

CALATI: “MESSAGGIO DI UMANITA’ CONTRO ODIO E RAZZISMO”

A spiegare il motivo dell’emendamento, è stata anche il sindaco Chiara Calati: “Con questo emendamento vogliamo condannare ogni forma di discriminazione e intolleranza verso ogni minoranza. Il nostro è un messaggio di umanità contro odio e razzismo e vogliamo combattere questi mali in ogni loro declinazione.”

L’emendamento è stato votato dalla maggioranza di centrodestra, mentre il Partito Democratico e Progetto Magenta di Silvia Minardi hanno espresso la loro contrarietà. La mozione emendata è stata votata all’unanimità.