Corbetta: continua la Stagione Teatrale di Corbetta con “Il Demone della velocità Gilles Villeneuve” Vita e morte del canadese volante

“Il Demone della velocità Gilles Villeneuve” SABATO 8 FEBBRAIO ALLE ORE 2, presso la Sala Polifunzionale, Corbetta uno spettacolo di Riccardo De Benedetti con Cinzia Brogliato scenografia Marzia Cassandro e Francesca Biffi e la regia di Claudio Tettamanti

“Cosa spinge un uomo a sondare i limiti delle possibilità umane sfidando altri uomini/gladiatori tra le curve delle piste/arene? Perché una moglie dovrebbe sopportare tutto lo stress di dover mantenere unita una famiglia? Noi crediamo in un amore con la “A” maiuscola capace di competere e superare i motorizzati mostri d’acciaio, anzi, le moderne bighe trainate da mille cavalli infuriati.

Alla fine di tutto però cosa rimane? Quando l’uomo viene trasfigurato in mito, quando il suo corpo vivo trasmuta in un involucro di carne morta, cosa resta?

Forse per tenere testa a un cavallo di razza c’è bisogno di un cavaliere equamente forte. Una Amazzone in grado di crescere due figli da sola, con un occhio ai pannolini e uno puntato sull’ombra rosso sangue del Demone della velocità.

Il secondo appuntamento della Stagione Teatri Aperti si apre quindi con la storia di Gilles Villeneuve, uno tra i piloti più amati nella storia della Formula 1. Continua così, con uno spettacolo intenso e spinto al limite fisico e psicologico dalla bravissima Cinzia Brogliato, la Nuova Stagione 2020 di Teatri Aperti, portata avanti da Associazione Culturale il mosaiko e realizzata con il contributo del Comune di Corbetta. La Stagione è denominata “Appunti di viaggio”, perché, come affermano Francesca Magistroni e Alessandro Stellacci, “è un viaggio che vogliamo fare insieme al pubblico, attraverso il teatro, nell’umano. Abbiamo iniziato con il racconto di un’Eva moderna con Rita Pelusio, con una bella risposta del pubblico corbettese e non solo e continuiamo con un’altra attrice di teatro, Cinzia Brogliato, che calca da anni i palcoscenici milanesi e ci racconta da moglie la storia di Gilles Villeneuve, e infine Marco Baliani, attore italiano noto in tutto il mondo che porta a Corbetta il sua cavallo di battaglia, Kohlhaas, uno spettacolo che ha fatto più di 1000 repliche! Un intermezzo a Carnevale per bambini e in chiusura uno spettacolo di Mosaiko Teatro, un corale sulla vita, la famiglia, le anime che lottano e sognano, con il testo di un drammaturgo moderno tra i più importanti, Jon Fosse .”

Altri appuntamenti:

Domenica 23 febbraio ore 16 – Teatro Bambini

Allegria Pinocchio

Spettacolo comico d’ attore mino clown sulle tappe della crescita

Con Roberto Carlos Gerbolés e Massimo Zatta

Testo e regia: Silvia Priori

Costumi: Primavera Ferrari

Compagnia Teatro Blu

Sabato 21 marzo ore 21

Kohlhaas

La storia di Kohlhaas è un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500, scritto da Heinrich von Kleist in pagine memorabili.

di Marco Baliani e Remo Rostagno

dal racconto “Michele Kohlhaas” di H. von Kleist

attore narrante Marco Baliani

regia Maria Maglietta

produzione Trickster Teatro

Sabato 9 maggio ore 21

Sogno d’autunno

Di Jon Fosse

Cos’è allora questo sogno di cui si parla, se non la ricerca di una felicità impossibile comunque già suggerita dalla parola autunno, se non una vertiginosa, impossibile ricerca di felicità?

Il Mosaiko Teatro

Regia di Alessandro Stellacci

I biglietti possono essere acquistati da:

Hello Cafè and Books, via Madonna 14

Cartoleria Punto e Virgola, via Mazzini 11

Idraulica Ragusa, Via Villoresi, 33

o sul sito www.ilmosaiko.it