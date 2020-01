L’IIS Inveruno ha presentato al Teatro Brera “La memoria rende liberi – Voci della Shoa”

Anche quest’anno l’IIS Inveruno ha voluto celebrare la Giornata della Memoria con un momento di incontro e di riflessione sul dramma dell’Olocausto. Il tutto si è svolto giovedì 29 gennaio, presso il Teatro Brera di Inveruno, ed ha visto protagonisti gli studenti dei vari indirizzi, che si sono cimentati in una vera e propria rappresentazione teatrale, guidati dalla prof.ssa Valentina La Gala, autrice dei testi messi in scena, e dalle prof.sse Ilaria Guglielmetti e Elisabetta Garagiola . “La memoria rende liberi – Voci della Shoa” – questo il titolo dello spettacolo – ha portato in scena, per circa un’ora e mezza, dialoghi, monologhi, danze ed immagini, che hanno rievocato il più orribile ed efferato crimine di cui la storia dell’umanità si sia mai macchiata, sottolineando il fatto che “ricordare” le vittime della Shoa è una necessità dell’anima, è un dovere civico e morale per tutti ed è compito di tutti fare in modo che quella pagina di storia non cada nell’oblio.

