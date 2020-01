La Tela rende omaggio a Lucio Battisti con i Fleurs di Pesco

RESCALDINA – Anche se servirebbero una spiaggia, un falò e una chitarra, basterà sentire l’incipt di “Acqua azzurra, acqua chiara” per fare riemergere quelle sensazioni. Sabato 1 febbraio, i Fleurs di Pesco portano le canzoni di Lucio Battisti all’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina. In un concerto che non è un semplice tributo ad uno dei maggiori cantautori italiani, il trio composto da Davide Fleurs Noseda (chitarra e voce), Matteo Ciolo (basso) e Alberto Macca (batteria) fa la propria dichiarazione di amore alla genialità visionaria di Battisti, interpretando quel canzoniere che ormai fa parte dell’educazione musicale e sentimentale di più generazioni: dai primi approcci con la chitarra (e con gli accordi in barrè) a quelli con le ragazze.

Impossibile stilare una classifica delle canzoni più famose di Lucio Battisti, impossibile anche ricondurre la sua produzione ad un unico genere musicale. Indicato come un vero e proprio genio della musica, nonché un punto di riferimento per il panorama musicale italiano, nella sua ricerca continua ha saputo raggiungere milioni di persone, accompagnandole nella vita. I Fleurs di Pesco, il cui nome prende spunto dalla canzone vincitrice del Festivalbar 1970, propongono non un amarcord e non una fotocopia dell’originale, ma l’occasione di passare una serata insieme a cantare a squarciagola.

Inizio alle 21.45; l’ingresso è libero.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/