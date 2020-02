Dai ‘Lazzaretti’ agli Ospedali in 10 giorni

I Cinesi in 10 giorni hanno tirato su un Ospedale per difendersi dal contagio del coronavirus. Ma ormai ‘i buoi erano già scappati dalla stalla’ e la pandemia si sta diffondendo in tutto il mondo. Non siamo nel Medioevo, bensì nel XXI secolo, e prima o poi il contagio sarà fermato. Nel frattempo contiamo quotidianamente i morti che arriveranno a qualche migliaio.

La storia europea è piena di eventi del genere: dalla peste bubbonica alla spagnola, i morti sono sempre stati tanti. Allora non c’era molto da fare se non quello di ‘castigare’ gli infettati in locali fuori dal paese – i cosiddetti ‘Lazzaretti’ – in attesa che morissero. In ogni paese la memoria di questi luoghi di morte è stata tramandata…