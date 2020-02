Arconate: l’Assessore Colombo in una videointervista racconta le ultime news sulla RSA

Esordisce cosi in un post su Facebook l’assessore Francesco Colombo:” 50 posti di lavoro (forse di più), 121 posti letto, sconti per gli arconatesi, stop alle liti in Tribunale e via Pasubio sempre aperta: ecco, nel dettaglio, a cosa il Comune è costretto a rinunciare dopo che Fondazione Mantovani ha fatto saltare l’accordo per l’apertura della Casa di riposo di Arconate. L’obbiettivo? Tenere chiusa la struttura per fare la guerra all’Amministrazione comunale, perché tutti sanno che l’Amministrazione non può trattare con soggetti direttamente o indirettamente rinconducibili a chi è stato condannato con sentenza penale di primo grado”.

Noi di CAM gli abbiamo fatto una lunga video intervista, dove minuziosamente Colombo fa’ la cronistoria della vicenda, più o meno, una breve anticipazione di quello che verrà spiegato nell’assemblea di giovedì 13 febbraio, alle ore 21.15, al Centro Anziani e Pensionati di via Montello. Sarà presente, a spiegare la situazione, l’avvocato del Comune, il dott. Federico Boezio.

Chiunque si sentisse coinvolto nelle dichiarazioni di Francesco Colombo, ha il diritto di replica, ripetiamo la porta di CAM è aperta a tutti.

La Video intervista all’Assessore Colombo: