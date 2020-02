MAGENTA – Lega: Antonio Spoto è il nuovo Capogruppo in Consiglio Comunale

Arriva la nomina del nuovo capogruppo in casa Lega, dopo l’uscita di Stefania Bonfiglio: si tratta di Antonio Spoto, già consigliere comunale in questa legislatura.

5 FEBBRAIO 2020

di Samuele Acri

Magenta – La Lega ha deciso: Antonio Spoto è il nuovo Capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale. Spoto ricopriva già la carica di consigliere in questa legislatura. Andrà a colmare il vuoto lasciato da Stefania Bonfiglio, dopo la decisione di quest’ultima di abbandonare la sezione magentina.

La decisione è stata riportata nel seguente comunicato stampa:

A seguito della fuoriuscita dal Movimento di Stefania Bonfiglio, le cui motivazioni ci appaiono ancora poco chiare e soprattutto dopo l’ancor meno chiara vicenda rispetto al suo presunto ingresso in Fratelli d’Italia, prima annunciato dal loro coordinatore locale al nostro Segretario, poi ritrattato nel giro di una nottata, comunichiamo che il nuovo Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale sarà Antonio Spoto, che ringraziamo per la sua importante disponibilità nel ricoprire un incarico così delicato in questo particolare momento. Non ci fermiamo. Quello che è avvenuto nei giorni scorsi, pur cogliendoci del tutto di sorpresa, ci spinge a lavorare ancora di più per la nostra Città e per la nostra Comunità.

Ci auguriamo infine, per quando riguarda Stefania Bonfiglio, che le dichiarazioni rese tramite la sua pagina di Facebook siano le reali volontà di rimanere organica alla maggioranza e leale soprattutto ai voti ricevuti nel 2017 allorché si presentò in quota Lega. In questo preciso momento, abbiamo bisogno solo ed esclusivamente di gente che lavori per il bene della nostra Città.