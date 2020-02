Allaa Tela di Rescaldina si balla al ritmo reggae

RESCALDINA – Sono i ritmi travolgenti del reggae i protagonisti della serata musicale di sabato 8 febbraio a La Tela di Rescaldina (MI). Sul palco dell’osteria sociale del “buon essere” sono attese le Zime de Hierba, ovvero la versione acustica della Hierbamala. Lo storico gruppo varesino, sulle scene da oltre 20 anni e con all’attivo tra album (Ora d’aria Babylon del 2000, Magia del 2007 e Hic Sunt Leones del 2015, realizzati per Rastasnob Prod / OssigenoEd Venezia), si presenta un formato unplugged senza però rinunciare alle sonorità che lo hanno fatto conoscere in tutti gli anni di attività.

Sotto la guida del cantante e frontman Carlo Sandrin, le Zime de Hierba si presentano sul palco de La Tela con cinque musicisti, Fabio”Feib” Formenti (basso), Fabrizio “Alba” Albanese (batteria), Alessandro “Il Tambo” Tamborini (percussioni), Davide “Ska” Scaffetti (keyboards) e Marco Mazzocchi (chitarre), e le Hierba sisters, ovvero le coriste Daniela “Sistah Fio” Fiorio ed Elisa “Luz” Luzardi. La serata mischia reggae e patchanka, in un suono meticcio capace di andare alla forma essenziale della musica; una forma diretta e popolare fatta di chitarre voci e percussioni, che diventa musica delle strade e della gente, della festa e della malinconia. Una serata tutta da ballare.

Inizio alle 21.45, ingresso libero.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/