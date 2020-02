Da Gap a Magenta,tutto pronto per il gemellaggio L’IC Carlo Fontana ospita il Collège Fontreyne di Gap

Riceviamo e Pubblichiamo

MAGENTA – Arrivano lunedi 10 febbraio e resteranno fino a venerdi 14 i ragazzi e le ragazze del Collège Fontreyne di Gap in Francia e saranno accolti dal buffet preparato dai genitori degli alunni ospitanti.

“Anche quest’anno riparte il progetto di scambio: una settimana alla scoperta del territorio vicino a noi, ricco di cultura, tradizioni, bellezze artistiche e ambientali in compagnia dei coetanei francesi – ci spiega la coordinatrice prof. di Francese Sabrina Montinaro, docente di francese all’IC Fontana, che insieme alle colleghe Marzia Bognetti e Alessandra Rovatti è referente del progetto di scambio – L’obiettivo del gemellaggio è proprio questa, perché oltre alle esperienze prettamente scolastiche è sempre molto utile un’immersione nella vita quotidiana per imparare meglio una lingua straniera”.

Sono coinvolti 35 alunni dell’IC Carlo Fontana delle classi 2D, 2F, 2H delle scuole secondarie di primo grado “Baracca” di Magenta e “Don Milani” di Robecco sul Naviglio. Subito a Milano quindi, per scoprire la metropoli e andare al Teatro Fontana. Seguirà un tour di Magenta guidato dal prof. Marcello Mazzoleni in collaborazione con l’Associazione Genitori dell’IC, una visita alle ville di Robecco con la collaborazione dell’amministrazione comunale, all’Orto botanico Gavinel di Parma dove i ragazzi saranno impegnati in un laboratorio di cucina e, infine, una visita al borgo di Vigoleno (PC).

Le uscite si alterneranno a mattinate di lezione, in cui gli ospiti francesi saranno inseriti a gruppi nelle classi ed assisteranno al normale svolgimento delle lezioni “al fine di sperimentare personalmente la routine scolastica di uno studente italiano”.

Non mancherà il momento di festa, previsto per giovedi sera, con musica e balli, momento fondamentale di aggregazione e socializzazione per tutti i ragazzi. Concluderà un saluto musicale preparato in collaborazione con i professori di strumento.

“Tutto ciò è possibile grazie alla volontà e alla sinergia di forze diverse, alle quali va da subito il mio personale ringraziamento: docenti, famiglie, amministrazioni comunali che credono in questo progetto che vuole rendere concretamente europea l’educazione alla cittadinanza attraverso lo sviluppo delle competenze linguistiche e sociali”, afferma Davide Basano, Dirigente Scolastico dell’IC Carlo Fontana.

Dal 23 al 27 marzo saranno i nostri studenti ad andare a Gap