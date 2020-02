ABBIATEGRASSO – Questa sera il Liceo Bachelet ospita UrbanaMente e Alberto Oliva con la trattazione di Dostoevskij

Il tema trattato si svilupperà sulla duplice personalità del grande scrittore russo Fedor Dostoevskij. L’analisi verrà svolta da Oliva, che rimarcherà la capacità di Dostoevskij di penetrare in ogni singolo meandro dell’animo e della psiche umana dei personaggi delle sue opere, senza, tuttavia, dare giudizi in merito.

11 FEBBRAIO 2020

a cura di Samuele Acri

Abbiategrasso – L’Associazione Culturale Urbanamente lascia momentaneamente Magenta e si trasferisce nell’Abbiatense, precisamente all’auditorium del Liceo Bachelet – in via Stignani 63/65 – dove ospiterà il regista Alberto Oliva. La serata sarà incentrata sulla tematica della duplicità in Dostoevskij – come testimonia il titolo “Io e il suo doppio: il lato oscuro di Fedor Dostoevskij.” Oliva parlerà dell’analisi psicologica che lo scrittore russo opera nei confronti dei protagonisti delle sue opere, entrando nel profondo di ognuno di loro. L’inizio è previsto per le ore 21, con ingresso libero.