La Vigevano-Malpensa è una priorità!

ALTOMILANESE – Lo ha detto Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia, dopo il confronto con i sindaci del territorio e con i colleghi in Consiglio regionale, Silvia Scurati e Curzio Trezzani, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture, Claudia Terzi, riunitisi per mettere a tema l’importante infrastruttura viaria bocciata dal Tar.

“Questa è la proposta che ho avanzato oggi e su cui lavoreremo – ha spiegato Del Gobbo -: una delegazione di sindaci guidata dallo stesso presidente Attilio Fontana, che ridica al governo quello che è stabilito da tempo. Si parla di questo tracciato come di una soluzione indispensabile da anni. Nel 2016, poi, la Vigevano-Malpensa era stata inserita in un documento che rappresenta tutt’oggi la mappa delle opere prioritarie per il nostro territorio: il “Patto per la Lombardia”, siglato dall’allora governatore Maroni e dall’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi”.

Del Gobbo conferma che “dal tavolo di questa mattina è uscita unanime la voce che chiede a Roma di correggere il vizio procedurale sollevato dal Tar e di riconfermare la volontà di realizzare il progetto. Tra l’altro, non c’è alcuna obiezione di merito nella sentenza del tribunale amministrativo. Lavoriamo perché lo sviluppo del territorio prosegua il suo passo”.