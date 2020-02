A Santo Stefano Ticino un altro tassello per migliorare il servizio di igiene urbana

AVVIATI I LAVORI PER INSTALLARE LA PESA NELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

A Santo Stefano Ticino, ASM (Azienda Speciale Multiservizi del Magentino), ha avviato in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale, i lavori per installare nella Piattaforma Ecologica di via Tiziano una pesa. È uno strumento fondamentale per garantire un efficace controllo delle quantità di rifiuti che vengono movimentati in loco, in primis attraverso camion e altri grandi mezzi di trasporto.

Il progetto della pesa è stato elaborato da ASM che, oltre a finanziarlo, si sta occupando con i propri tecnici dell’installazione che si concluderà in un tempo stimato di circa 30 giorni.

La pesa permetterà di aumentare ulteriormente gli standard di qualità del servizio di igiene urbana che è direttamente gestito dall’azienda.