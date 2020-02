A Magenta la “polis” esiste? Noi di CAM qualche dubbio che non ci sia, ce l’abbiamo!

Aristotele, uno dei padri del pensiero filosofico occidentale, la pensava cosi: la “politica” equivale alla buona amministrazione della polis, gestita in modo tale da garantire il bene di tutti i cittadini e uno spazio pubblico al quale essi possono partecipare.

La domanda che mi pongo all’una di notte è: “ma questa amministrazione sta pensando davvero a tutti i cittadini, o “pecca” in molte situazioni”.

Dopo un periodo, di sosta forzata, tutti sapete il perchè, rientrato nel mio ruolo, piano piano, ho capito che le cose non sono cambiate, cioè si… in alcuni casi in peggio! Ricevo lamentele e segnalazioni, tutti i giorni!

Da dove viene questa riflessione… dalla vicenda della Sig.ra Anna (e non solo) che sta vivendo al freddo ormai da tutto l’inverno (per fortuna tra un po’ è primavera).

Della situazione della Sig.ra Anna ce ne siamo occupati in prima persona, con la ricerca di qualcuno che ci desse una mano a ripristinare l’appartamento, successivamente denunciando con articoli la situazione. Non ultimo, ma importante, speravamo che la politica (gestita in modo tale da garantire il bene di tutti i cittadini) si muovesse.

Delusione delle delusioni, niente, Anna ha richiesto ufficialmente un incontro con il Sindaco (Sindaca come piace a Carla Rizzi, a noi del titolo A oppure O non ce ne frega nulla, Manca la sostanza… la “Polis”) ad oggi ancora nulla!

Chissà se a breve Anna, ricordo che è una cittadina italiana, avrà l’onore di incontrare la Sindaca o il Sindaco (l’é istes) che l’aiuti, in qualche modo, a superare la drammatica situazione e il freddo!

Aggiornamento situazione Sig.ra Anna

Dovevo solo aggiornare la situazione, ma … mi sono concesso un lunga prefazione filosofica…

I locali della Sig.ra Anna, sono stati completamente ripristinati. La mano d’opera, essenziale in questa situazione, l’ha data gratuitamente l‘Associazione Moschea Abu Bakar. Una piccola raccolta di denaro è stata fatta attraverso i nostri lettori più sensibili, che hanno permesso, grazie ai fondi, l’acquisto del materiale neccessario al ripristino.

Faccio da portavoce della Anna che ringrazia tutti per l’aiuto dato, in particolare un grazie va a Ayub e Munib veri autori del ripristino. Munib aggiunge: “stiamo provvedendo a sistemare anche la caldaia, una persona non può vivere al freddo – continua – la burocraziae la politica, in alcuni casi deve essere lasciata da parte e bisogna agire...”

Condivido il pensiero di Munib, e anch’io dico a loro grazie!!!

Chiudo con una frase provocatoria, tanto chi deve capire capisce! E’ di Vittorio Sgarbi:

“Il selfie è l’istantanea di un pirla che immortala la sua vanità.”