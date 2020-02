Cuggiono: il sostegno di Trezzani all’ex Sindaco Perletti

Riceviamo e Pubblichiamo

CUGGIONO, SULLA SFIDUCIA AL SINDACO PERLETTI INTERVIENE CURZIO TREZZANI (LEGA): “GRAZIE PER IL LAVORO FATTO, I CITTADINI SI RICORDERANNO DI CHI INVECE HA VOLUTO PENSARE SOLO A SE STESSO”

Cuggiono, 14 febbraio 2020 – “Innanzitutto c’è da fare un ringraziamento al sindaco Maria Teresa Perletti, che in questi mesi difficili ha continuato a lavorare per Cuggiono e Castelletto, nonostante i continui sgambetti e i bastoni fra le ruote messi da chi è stato eletto insieme a lei per governare. E bene ha fatto a presentarsi a testa alta in Consiglio comunale, così tutti sappiamo i volti e i nomi dei responsabili, anzi irresponsabili, della sfiducia a questa giunta, a partire dai componenti della lista “Prima Cuggiono e Castelletto”. Del resto quando si parla solo di nomine e di chi avrebbe dovuto fare il vicesindaco, e mai di programmi e di proposte per il proprio paese, è chiaro che non si ha interesse a mandare avanti un’amministrazione comunale. Siamo fiduciosi che i cittadini di Cuggiono e Castelletto terranno bene a mente tutto questo, ricordandosi chi ha lavorato per il bene di tutti e chi invece ha voluto pensare solamente a se stesso”. È quanto ha dichiarato in una nota Curzio Trezzani, consigliere regionale e commissario della Lega di Cuggiono, sulla mozione che in Consiglio comunale, nella serata di giovedì 13 febbraio, ha sfiduciato il sindaco Perletti.