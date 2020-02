Scherma, disputato a Bolzano il Grand Prix Kinder a squadre under 14

Riceviamo e pubblichiamo

OTTIMI RISULTATI PER LE SOCIETÀ LOMBARDE

BOLZANO – Sabato 15 e domenica 16 febbraio, Bolzano ha ospitato il Grand Prix Kinder Under 14 di spada a squadre, che ha visto le società lombarde grandi protagoniste, con un podio e diversi piazzamenti di ottimo livello.

Nella spada femminile a squadre Bambine e Giovanissime è arrivato un grande secondo posto del Circolo della Spada Mangiarotti con Valeria Lantelme, Gaia Olga Leocata ed Emma Lombardi sconfitte solo in finale dal Circolo della Spada Cervia Milano Marittima per 36-28. Ottime quinte anche le piccole della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio (Chiara Giovanna Pensa, Anthea Ragozzino e Irene Vigorito) sconfitte per una sola stoccata, 36-35, nel match per l’accesso alle semifinali dall’Exodus Cassino.

Altro piazzamento negli otto è arrivato nella categoria di spada maschile Ragazzi e Allievi. È il sesto posto del Club Scherma Sesto, fermato alle porte delle semifinali di vincitori della gara, la Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao. Il quartetto composto da Davide Ancona, Francesco Casadei, Edoardo Cinti ed Edoardo Sfondrini è stato battuto per 45-28 al termine di una gara regolare iniziata già molto bene con un girone concluso con tre vittorie su tre.

Sesto posto tra i Maschietti e Giovanissimi anche per la Bresso Associazione Schermistica, salita in pedana con Lucas Cavaliere, Cristian Divittini, Mattia Iodice e Federico Scazzosi. Nella gara poi vinta dal Circolo Schermistico Forlivese, gli atleti lombardi si sono fermati nel match per la semifinale, sconfitti 36-29 dal Club Scherma Koala di Reggio Emilia.

Il miglior piazzamento nella categoria Ragazze e Allieve è stato invece ottenuto dalla Cariplo Piccolo Teatro Milano, undicesima. Nei 16 anche le due squadre della Pro Patria 1883 Milano, giunte rispettivamente al quattordicesimo e al sedicesimo posto.

foto di Copertina: Bizzi/Federscherma