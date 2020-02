Inveruno: i Vigili del Fuoco, nel 2019, hanno fatto in media 2 interventi al giorno!

Riceviamo e Pubblichiamo

Sono stati 769 gli interventi effettuati dai VVF volontari di Inveruno nell’anno 2019.

La media degli interventi è stata di due al giorno, con un valore mensile medio di 64, passando per un minimo di 34 del mese di novembre per arrivare ai 115 di marzo, impegnando i volontari per 1045 ore su un territorio di oltre 60 comuni tra quelli di prima e seconda partenza.

Sono stati 51 gli interventi effettuati in loco, mentre il primato spetta al comune di Busto Garolfo con 61 interventi, seguito da Castano Primo e Legnano con 57 interventi per comune.

A Legnano, primo comune di seconda partenza siamo intervenuti ben 57 volte contro le 15 del 2013, con svariati mezzi per altrettante tipologie di intervento (a volte come prima partenza, a volte come supporto ai colleghi permanenti di Legnano).

Siamo invece intervenuti a Milano 21 volte, sempre per dare supporto ai distaccamenti cittadini in occasione di nubifragi, allagamenti, rimozione piante e oggetti pericolanti; Sono circa 25 gli interventi fuori provincia (Varese, Monza‐Brianza, Pavia). L’automezzo più utilizzato, l’Autopompa‐Serbatoio, è stata impiegata quasi 500, seguita per numero di interventi dal Carro Soccorso con circa 100 interventi.

L’Autobotte è invece intervenuta in svariate occasioni (68 interventi), molti anche fuori dai comuni di prima partenza), per incendi di vaste proporzioni con picchi nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il Carro Fiamma è stato impiegato invece 62 volte per svariate tipologie di intervento come incidenti stradali, soccorsi a persone e infortuni sul lavoro.

Dall’inizio del 2019 dopo l’assegnazione di un Modulo Antincendio Boschivo (Fuoristrada attrezzato con un piccolo serbatoio per permettere di arrivare in zone boschive difficilmente raggiungibili con un’autopompa) sono stati circa una ventina.

Gli interventi più numerosi sono sempre gli incendi che impegnano i vigili con 301 interventi suddivisi tra sterpaglie, incendio appartamento, abitazioni, incendio capannone, incendi canna fumaria e tetto, incendi di container e/o discariche, incendi di autovetture, incendi cascine, incendi bosco, incendi legname, incendi quadri elettrici. Più di 300 in totale sono stati quegli interventi di soccorso, salvaguardia e protezione della vita umana compreso la rimozione di nidi di imenotteri, disinserimento allarme, apertura porta, rimozione parti pericolanti, soccorsi a persona, sopralluoghi e crolli ed ancora 3 persone annegate nelle acque dei nostri fiumi e canali. Anche gli animali hanno tenuto impegnato i vigili con 27 interventi tra i quali il recupero di cinghiali, daini nelle acque dei canali Villoresi e Naviglio e nel fiume Ticino ed il classico recupero del gatto arrampicato sull’albero! In aumento gli incidenti stradali (99) ma in diminuzione quelli mortali, mentre invece sono aumentati gli incidenti sul lavoro, anche con delle vittime e/o feriti gravi.