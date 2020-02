Alla ‘Tela’ si canta in dialetto laghée nell’omaggio a Davide Van De Sfroos

RESCALDINA – Il dialetto laghèe approda a La Tela. L’osteria del “buon essere” di Rescaldina sottratta alla criminalità organizzata ospita sabato 22 febbraio (inizio alle 21.45) i Ciulandari, cover band di Davide Van De Sfroos. Andrea Gornati (voce), Innocente Gornati (chitarra, cori), Nicolò Borsani (chitarra), Nicola Gallo (fisarmonica, cori), Alessandro Luè (basso) ed Ettore Zanzottera (percussioni) hanno fatto proprie le canzoni del cantautore comasco riproponendole in un efficace live. Dal folk alle ballate, i brani di Davide Van De Sfroos raccontano sempre una storia e le persone, trasformando talvolta una situazione in una parodia.

I Ciulandari, che devono il proprio nome al titolo della prima musicassetta che Davide Bernasconi pubblicò con il gruppo Van De Sfroos all’inizio degli anni 90, sul palco de La Tela ripercorreranno i successi del cantautore laghèe, dagli esordi fino al successo nazionale raggiunto con la partecipazione al festival di Sanremo nel 2011, classificandosi al quarto posto con il brano “Yanez” e alla consacrazione con il concerto a San Siro nel 2017. Da brani che hanno fatto la storia dei suoi concerti come “La balàda del Genesio” e “Ninna nanna del contrabbandiere” fino a “Goga e Magoga”, il sestetto renderà omaggio a Van De Sfroos e alla sua carriera; al suo modo di raccontare un territorio e la sua gente, istantanee di uomini e donne che resteranno di fatto “impressi” per sempre.

Inizio alle 21.45, l’ingresso è libero.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/