PRANZO ROSA: MAGENTA A TAVOLA PER LE DONNE (un evento CIVIL WEEK)

Pranzo a sfumature rosa di raccolta fondi a sostegno del servizio ginecologico dedicato a donne vittime di sfruttamento sessuale e violenza.

Domenica 08 Marzo – A partire dalle 12.30

Refettorio di Comunità “ Don Giuseppe Locatelli“

Via Moncenisio, 29, 20013 Magenta (MI)

PRENOTAZIONI: comunicazione@luleonlus.it – 349 753 7124 – 347 7928007

Menù fisso, costo 25 euro (a cura dei volontari Non di Solo Pane) – Ricordiamo che i posti a disposizione sono 120

Il Refettorio di Comunità in Via Moncenisio 29 apre le porte a tutti i cittadini di Magenta per un pranzo di raccolta fondi in occasione della Festa della Donna. I proventi dell’iniziativa saranno destinati a sostenere i costi per la gestione del servizio ginecologico gratuito (erogato presso l’Ambulatorio di Comunità “Elena Sachsel” di Magenta) dedicato a donne vittime di tratta, sfruttamento sessuale e violenza. Con il patrocinio della Città di Magenta.

Il Refettorio di Comunità è un ambiente accogliente che, dal giorno della sua apertura, serve tutte le sere da lunedì a venerdì (comprese eventuali festività) una cena completa (primo, secondo, frutta o dolce) a chi ad essa si rivolge.

Il Refettorio è un luogo caratterizzato da spirito di accoglienza: non ci sono requisiti di accesso e le persone sono accolte indipendentemente dal comune di residenza e dalla situazione reddituale.

Durante il pranzo, gli operatori e i volontari di Associazione Lule Onlus e Associazione Non di Solo Pane presenteranno alla cittadinanza le attività dei due enti a favore di tutte le persone del territorio in condizione di fragilità. Sarà anche occasione per presentare e promuovere l’imminente messa in scena a Magenta di NoBody – Viaggio sensoriale attraverso la tratta e lo sfruttamento sessuale, l’installazione teatrale realizzata da Compagnia Teatrale FavolaFolle, in collaborazione con Associazione Lule, come iniziativa di sensibilizzazione sul fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale

http://nondisolopanemagenta.it/ www.luleonlus.it

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Città di Magenta e rientra nel calendario della Civil Week (https://www.corriere.it/buone-notizie/civil-week/ ), la 4 giorni di eventi promossi a Milano e provincia da: Corriere della Sera‐Buone Notizie, CSV Milano, i Forum del Terzo Settore, in collaborazione con Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano.

Vi aspettiamo!