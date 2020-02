MAGENTINO – CORONAVIRUS: TRUFFA DEL TAMPONE PREVENTIVO, L’ALLERTA DELLA POLIZIA DI STATO

Al clima già teso si aggiunge anche il problema delle truffe: l’allerta è stata lanciata dalla Polizia di Stato. Anche il Comune di Corbetta ha diramato un avviso di massima attenzione sulle proprie pagine social. L’Assessore al Welfare di Magenta Patrizia Morani raccomanda una grandissima sensibilità.

24/02/2020

di Samuele Acri

MAGENTINO – Non solo l’emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore è emersa anche la truffa del tampone preventivo, da somministrare a soggetti asintomatici; l’allerta è stata data dalla Polizia di Stato dopo varie segnalazioni, molte delle quali riguardanti anziani colpiti da presunti individui che si sono qualificatisi come operatori sanitari.

Il Comune di Corbetta ha diffuso sulle sue pagine social un avviso di massima attenzione a tutta la cittadinanza (qui in alto nell’immagine), mentre l’Assessore al Welfare di Magenta, Patrizia Morani, ha dichiarato: “Grandissima sensibilità a tutti i soggetti a rischio truffa, soprattutto anziani. Raccomando di non aprire a nessuno di tali soggetti e di seguire le norme indette da Regione Lombardia e dal Ministero della Sanità per evitare qualunque tipo di allarmismo.”