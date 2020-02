SPORT – Corbetta: premiate le associazioni della città nella Sala Polifunzionale “A. Salvi”

Alla serata presenti le varie società e associazioni sportive con i loro atleti, molti dei quali freschi di grandi riconoscimenti di carattere regionale e nazionale. Presenti il sindaco Marco Ballarini, il vicesindaco Linda Giovannini, il consigliere comunale con delega allo sport Sergio Grittini, che ha diretto le premiazioni, e gli altri membri dell’amministrazione comunale.

23/02/2020

di Samuele Acri

CORBETTA – Serata di premi, quella tenutasi nella Sala Polifunzionale “A. Salvi”, dove sono stati consegnati i riconoscimenti alle associazioni sportive locali e ai loro atleti, tra cui diversi vincitori di titoli di alto livello. La consegna delle targhe è stata presieduta dal consigliere comunale con delega allo sport Sergio Grittini, in sinergia con il vicesindaco Linda Giovannini. La manifestazione si è conclusa con i ringraziamenti del sindaco Marco Ballarini.

“Nel 2018, era arrivata la nomina di ‘comune europeo dello Sport’. – afferma Grittini in apertura – La serie di eventi si era chiusa con una premiazione di tutte le associazioni. Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre la medesima formula. Un ringraziamento va anche a Enrico Cimaschi, Presidente di ACES Europe.” Lo stesso Cimaschi ha parlato al numeroso pubblico accorso per l’occasione: “Grazie ancora per quella candidatura. Noi ricerchiamo comuni con un tessuto sociale, economico e sportivo importante, promuovendo uno scambio tra le varie realtà sportive cittadine. Nel 2020, Cernusco è la città europea dello Sport e nel 2024 Genova diventerà capitale dello Sport. Speriamo che la pratica sportiva sia un elemento per il benessere mentale e fisico. Avete ottenuto un grande risultato, – chiosa il Presidente di ACES – ma non bisogna accontentarsi.”

I PREMIATI: OLTRE AI SOLITI NOTI, ANCHE JUJITSU, KARATE, VIP DANCE E PESISTICA

A ricevere l’omaggio dalle autorità comunali, oltre a CBC Basket School con due ex giovani giocatori, ora in forza all’Olimpia Armani Milano – Davide Restelli e Gabriele Crespi – e la squadra di baskin (il gioco della pallacanestro per le persone con disabilità), anche la società di calcio, rappresentata dal capitano Claudio Bassetto e dalla squadra “Primi passi”, la realtà pallavolistica, con la Polisportiva Corbetta under 16 e la Pallavolo Corbetta, fresche di grandi risultati, e l’Equipe Corbettese per il ciclismo, con Niccolò Balzarotti, trionfatore al Giro di Pavia, dove ha conquistato cinque tappe. Presente anche la squadra del Rugby Corbetta, accompagnata da Edoardo Padovani, giocatore delle Zebre di Parma e della Nazionale italiana.

Oltre ai “soliti noti”, Ricevono il premio il Karate Sport Club Corbetta, i cui ragazzi sono stati accompagnati dal Maestro Maio che ha parlato così: “Abbiamo diffuso l’arte del karate in paesi come Milazzo, in Sicilia. Grazie ai ‘miei’ atleti, ai responsabili e al Comune di Corbetta che ci permettono di mandare avanti questa attività.” Premiata anche la società Jiu Jitsu Magenta, in cui si allena Federica Pianetta, giovane promessa. Riconoscimento anche per Martina Spirizzi, nella categoria equitazione, che ha partecipato ai campionati europei di salto degli ostacoli, rappresentando la compagine azzurra. Premiati Robert Mircea e Marco Amato per lo sport di pesistica; il primo dominatore di tutte le gare fin qui disputate e nella top 10 del ranking mondiale, il secondo in costante crescita nella panca paralimpica e lanciato alle prossime manifestazioni paralimpiche. Chiude la Vip Dance e Moorea Farinaccio, la quale, in coppia con Sebastiano Grande (non presente alla manifestazione), ha ottenuto grandissime soddisfazioni, come la vittoria nell’Italian Youth Standard Championship, nella danza sportiva.

