Interventi sulle sponde del Naviglio Grande

ROBECCHETTO – Sul Naviglio Grande proseguono a ritmo serrato i lavori di rifacimento del tratto di oltre 200 metri di muro spondale in Comune di Robecchetto con Induno (MI). In cantiere si sta cercando di accelerare il più possibile il completamento delle opere in corso per permettere una serie aggiuntiva di lavori grazie ad alcune economie ottenute nel 2019, riconosciute da Regione Lombardia.

Da quest’ultima è arrivata inoltre, in questi giorni, la conferma di nuove risorse da destinare al tratto di Naviglio Grande ricompreso tra Abbiategrasso (MI) e Gaggiano (MI) che necessita di un intervento urgente di messa in sicurezza e, al contempo, di impermeabilizzazione per evitare alcune perdite idriche che potrebbero rivelarsi in prospettive particolarmente dannose.

Si tratta di criticità tali da pregiudicare l’avvio della prossima stagione irrigua e rispetto alle quali è necessario intervenire con la massima tempestività entro quindi la fine dell’asciutta. In coincidenza dell’avvio dei lavori, con ordinanza del Presidente del Consorzio n. 52 del 6 marzo 2020, è stata disposta la chiusura al traffico ciclopedonale di alcuni tratti della strada alzaia del Naviglio Grande nei Comuni di Cassinetta di Lugagnano, Abbiategrasso, Vermezzo e Gaggiano, nel milanese, dal prossimo 9 marzo sino al 30 del mese al fine di eseguire i lavori in sicurezza.

