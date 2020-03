coronavirus – Quando la Politica tagliava strutture (PS) infermieri e Medici, a cosa pensava? e ora? STATE A CASA!

In un post del Vice Sindaco di Magenta Simone Gelli leggo: “ Da domani, lunedì 9 marzo, controlli di Polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro, salute o per necessità. Non esiste il divieto di uscire di casa, ma lo si deve fare per esigenze lavorative, sanitarie o di sussistenza (fare la spesa per esempio). Il governo vista l’inosservanza palese e il comportamento irresponsabile di molti, corre ai ripari. Possibili denunce contro chi, come i malati, esce senza motivi di necessità. Stretta anche su aeroporti e trasporti ferroviari. Il comunicato del Ministero dell’Interno chiarisce tutto e dà ai prefetti poteri di controllo tramite i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Cominciati i voli di trasporto dalle terapie intensive lombarde a quelle di altre regioni. I letti di rianimazione degli ospedali lombardi sono saturi. L’appello delle autorità è a rispettare le normative, pur dure che siano “.

A me la frase che mi colpisce di più è:

“I letti di rianimazione degli ospedali lombardi sono saturi”.

e la colpa di chi è? mia? o della scellerata politica fin qui condotta nella sanità, infermieri e medici si lamentavano (in condizioni normali) della mancanza di strutture e di personale, figuriamoci ora!

Da cittadino, non da giornalista dico “andate a fanculo!”

Da Giornalista dico a tutti: “Prendetevi 15 giorni di vacanza, non fatelo per voi, fatelo per chi amate, RESTATE A CASA!