Castano Primo: I ragazzi del Torno sabato su RAI3 a “Per un pugno di libri”

Sabato andrà in onda l’ultima puntata di “Per un pugno di libri” con la vittoria dell’Istituto Torno

La Rai ha invitato l’Istituto Torno a partecipare alla trasmissione e la 5A si è aggiudicata la puntata

Mentre siamo tutti a casa, preoccupati e con la nostalgia della vita di prima, sabato pomeriggio 14 marzo, alle 18.00, i ragazzi della 5A del liceo scientifico dell’Istituto Torno di Castano potranno restituirci un sorriso normale perché rivedremo i nostri giovani su RAI 3, concorrenti vittoriosi della nota trasmissione culturale “Per un pugno di libri”, condotta da Geppi Cucciari e Piero Dorfles.

“Per un pugno di libri” è uno dei pochi spazi televisivi espressamente dedicati ai libri e alla lettura: il programma funziona come un quiz a premi, in cui il premio è costituito dall’oggetto stesso del programma, i libri. Vi concorrono due classi scolastiche antagoniste, provenienti da scuole secondarie di secondo grado di diverse regioni italiane: la classe che accumula più libri, li vince. Ogni puntata si identifica con un libro particolare, generalmente un classico della letteratura internazionale, che i concorrenti sono tenuti ad aver letto e su cui si incentrano la maggior parte delle sfide.

Il liceo scientifico dell’Istituto Torno aveva già partecipato ad una puntata nel 2015: grazie al segno lasciato, quest’anno la RAI ha contattato la Dirigente Scolastica Maria Merola perché di nuovo la sua scuola partecipasse all’edizione 2019/2020. La scelta è caduta sulla 5A del liceo scientifico perché la docente di lettere della classe, prof.ssa Paola Baronio, aveva preparato i ragazzi anche nel 2015.

Dotata di un’enorme passione per i bei libri e la letteratura, la professoressa Baronio, sostenuta dalla docente di matematica prof.ssa Piera Colombo, ha organizzato in un mese un serrato allenamento per la gara a suon di libri e incontri letterari pomeridiani. I suoi ragazzi si sarebbero dovuti preparare su una lista di 400 opere delle quali i ragazzi avrebbero dovuto sapere personaggi, trame ed autori per poter superare i diversi giochi della trasmissione.

Pronti ed entusiasti, i ragazzi della 5A del Torno hanno registrato la puntata il 18 febbraio negli studi RAI a Milano, appena in tempo prima della serrata delle scuole per l’emergenza sanitaria in corso, concorrendo contro il liceo linguistico di Alessandria “Saluzzo Plana”. La classe dell’Istituto Torno ha sbaragliato gli avversari grazie alla ferrea preparazione, ma anche ad un pizzico di fortuna perché il libro puntata era “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, letto dai ragazzi in terza liceo e del quale avevano visto anche il film. I ragazzi erano emozionatissimi, ma si sentivano talmente preparati da sentirsi “obbligati a vincere”, come sottolinea Giacomo Sanguin, portavoce della classe nel gioco e abilitato a rispondere alle domande del conduttore. La tensione si è allentata nel corso della registrazione grazie alla loro sicurezza e alla simpatia dei conduttori che sempre li ha sostenuti, permettendo ai ragazzi di superare tutti i sette giochi proposti, aggiudicandosi il maggior numero di punti-libro.

La vittoria dei ragazzi nella puntata del 14 marzo li avrebbe dovuti mandare alla finale del programma, purtroppo annullata a causa del coronavirus, ma sempre Giacomo sottolinea come tutta la classe sia ancora entusiasta della straordinaria esperienza, che li ha formati come persone, ma soprattutto come gruppo, grazie al lavoro di squadra che ha dimostrato loro come ciascuno sia fondamentale.

Sabato li potremo vedere su RAI3, entusiasmandoci per la loro colta e leggera giovinezza, certi che presto li potremo riabbracciare di persona: non perdeteveli!