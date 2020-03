SPORT – Rudy Gobert positivo al coronavirus: la NBA si ferma

E’ accaduto questa notte, nel pre-game di Oklahoma City Thunder-Utah Jazz. I giocatori sono attualmente in quarantena alla Chasepeake Energy Arena. Poco giorni fa, lo stesso Gobert, in una conferenza stampa post-partita, aveva scherzato sull’emergenza coronavirus, toccando i vari microfoni in uso per le dichiarazioni.

12/03/2020

A cura di Samuele Acri

OKLAHOMA, USA – Anche l’NBA è costretta a fermarsi per il coronavirus. Nella notte italiana, infatti, Rudy Gobert, centro francese in forza agli Utah Jazz, è risultato positivo al tampone. Gobert ha dichiarato di stare bene e di non avere sintomi. Il commissioner Adam Silver, tuttavia, ha predisposto la sospensione dell’intera regular season a data destinarsi. Non è ancora se i Playoff siano a rischio e quali squadre avranno accesso dato che la lotta per l’ultimo posto valido per la partecipazione a questi, l’ottavo, era tutt’altro che deciso, soprattutto nella Western Conference. Non è l’unico sportivo ad aver contratto il Coronavirus. Anche il difensore della Juventus, Daniele Rugani, è risultato positivo.

LO SCHERZO DOPO LA CONFERENZA STAMPA

Ma non è tutto. Due giorni prima, Rudy Gobert si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, come prevede la routine NBA. Il giocatore, al termine della seduta di risposte, ha voluto minimizzare – forse un po’ troppo goliardicamente – sull’emergenza Covid-19: prima di abbandonare la sala conferenze, ha toccato tutti microfoni presenti, mimando – a quanto sembra dalle immagini che vi proponiamo qui sotto – una sorta di falso tentativo di contagio. Diciamo, cari lettori, che avrebbe potuto risparmiarselo.