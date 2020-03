Magenta: un freddo comunicato avvisa dell’apertura del nuovo Pronto Soccorso. Inaugurazioni ai tempi del #Coronavirus

S appiamo che era pronto ad Ottobre, qualche milione di euro spesi per la sua realizzazione. Rimeneva li, forse la Regione voleva inaugurarlo in pompa magna. Non è stato cosi. l’emergenza Corona Virus ha abbattuto tutti i piani politici e Lunedi diventerà operativo.

Speriamo che presto ci sarà l’inaugurazione ufficiale, che sicuramente decreterà la fine della pandemia. Cosi quelli che si erano comprati il vestito nuovo, lo potranno sfoggiare per l’occasione.

Battute a parte, speriamo che questa pandemia abbia insegnato qualcosa a chi ci governa.

Il testo del comunicato:

In questo delicato momento emergenziale, è ancor più necessario potenziare l’accoglienza agli utenti e garantire le migliori cure ai pazienti del territorio.

Pertanto, nell’attesa di procedere alla cerimonia di inaugurazione ufficiale, ASST Ovest Milanese ha deciso di anticipare l’apertura del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta, lunedì, 16 marzo 2020, anche per facilitare la gestione dei pazienti affetti da ‘COVID-19’.

Presso gli attuali locali del P.S. magentino, saranno predisposte nuove postazioni per i pazienti che avranno necessità di prestazioni di ‘Terapia Intensiva’.

Gli spazi del nuovo Pronto Soccorso sono adeguatamente attrezzati in conformità a tutti i protocolli e ai più elevati standard di sicurezza.