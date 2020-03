Canale Villoresi: chiusura alzaia a Buscate dal 19 al 27 marzo

BUSCATE – Con ordinanza del Presidente del Consorzio n. 56 del 17 marzo 2020 è stata disposta la chiusura al traffico ciclopedonale del tratto di banchina del Canale Principale Villoresi, in sponda destra idraulica, in Comune di Buscate (MI), dalla progressiva km 21+550 (in prossimità del Diramatore di Cuggiono) alla progressiva Km 22+060 (in prossimità del Derivatore di Cuggiono) dal 19 marzo 2020 al 27 marzo 2020 compresi, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di miglioria forestale e valorizzazione del capitale naturale nell’ambito del progetto Cariplo “Aretè –Acqua in Rete”.

