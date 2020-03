il #coronavirus non ferma la raccolta differenziata nel Magentino

ASM: il servizio di raccolta rifiuti è assicurato in quanto “servizio pubblico”

L’emergenza sanitaria da Covid-19 non arresta la raccolta e gestione dei rifiuti urbani in quanto è un “servizio pubblico”. ASM, l’Azienda Speciale Multiservizi del Magentino, comunica che, nell’ambito del servizio di igiene ambientale, svolto nei Comuni soci, in maniera diretta o attraverso la partecipata AEMME Linea Ambiente (ALA), continua regolarmente la raccolta differenziata di rifiuti e lo spazzamento delle strade da parte degli operatori. È stata comunque modificata la modalità programmando anticipi o slittamenti (nella misura massima di 1 ora), al fine di scaglionare l’accesso in servizio del personale operativo. Pertanto, si raccomanda ai cittadini di esporre i rifiuti sul fronte strada la sera prima del giorno di raccolta.

Inoltre, nei Comuni di Boffalora sopra Ticino, Magenta, Marcallo con Casone, Ossona e Santo Stefano Ticino, come concordato con le singole Amministrazioni comunali, sono state temporaneamente sospese soltanto le “non prioritarie” attività di conferimento diretto nelle Piattaforme per la Raccolta Differenziata – PRD per evitare in loco assembramenti di persone.

Le limitazioni generali introdotte per contenere la diffusione del Covid-19 non si applicano alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, perché essendo servizi essenziali di pubblico interesse non possono essere interrotti come ha anche specificato Regione Lombardia.