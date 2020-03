Dopo Rugani, anche la mezzala bianconera è risultata positiva al tampone. Il francese sta bene ed è asintomatico.

TORINO – Secondo caso di Covid-19 in casa Juventus dopo il difensore Daniele Rugani: si tratta di Blaise Matuidi, 32enne centrocampista, in bianconero da ormai tre stagioni. Come rende noto la società in una nota sui propri canali di comunicazione, il giocatore si trova in isolamento dallo scorso 11 marzo, è in salute e risulta asintomatico.