10.000 mascherine per le RSA dell’area metropolitana di Milano

Mai come in questo momento di forzato e opportuno isolamento, si può apprezzare la solidarietà che viene al resto del mondo.

Oggi l’Associazione cinese di RUIAN del nord Italia ha donato alla Città metropolitana di Milano attraverso l’Istituto Italo Cinese oltre 10.000 mascherine. Verranno consegnate alle amministrazioni che in questi giorni hanno elevato un grido di aiuto per i degenti e il personale delle RSA (Residenze Sanitarie Anziani). Queste strutture sono purtroppo in questo momento in grande difficoltà, sia per il tipo di utenza, anziani fragili, sia per l’elevato numero di personale che impegna.

Così commenta la Vicesindaca Arianna Censi: il gesto dell’Associazione cinese di RUIAN è importante e ci onora. Da molto tempo la Città metropolitana di Milano intrattiene rapporti stretti con il governo Cinese e con le sue rappresentanze e associazioni in Italia. Per questo non possiamo che ringraziare l’Associazione RUIAN e l’Istituto Italo Cinese per la preziosa collaborazione, anche a nome delle Amministrazioni Locali che attraverso la Protezione Civile hanno cercato di non lasciare mai sole queste realtà.”

Milano, giovedì 19 marzo 2020