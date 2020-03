Il Dott. Mumoli, primario di medicina al Fornaroli di Magenta, ringrazia tutti coloro che in diversi modi sostengono gli operatori sanitari

Commercianti, volontari e alcune persone, stanno aiutando, in diversi modi, gli operatori sanitari, che stanno combattendo contro il coronavirus.

Il Dott. Nicola Mumoli ci ha detto: “ i doni sono piccole cose, ma che in un momento drammatico come questo, riescono ad allieviare la tensione che i miei operatori sanitari, ricordo., sono in prima linea contro il COVID-19“

Un ringraziamento particolare lo facciamo noi di CAM, a The Kitchen che ha portato le pizze, a Silvana Bardelli dell’Associazione “Sole nel cuore“, onnipresente con i suoi aiuti culinari, molto apprezzati dagli operatori sanitari.

E un GRANDE GRAZIE al Dott. Mumoli e ai dottori di Medicina e tutti coloro che lavorano nel suo reparto, personale non solo medico e infermieristico.

Non dimentichiamo i Primari e i Medici di tutti gli altri reparti, che in questo momento si sono resi disponibile per supportare e alleviare il carico di lavoro che il reparto di medicina ha in questo momento!

Per dovere di cronaca, tutti i malati di COVID-19, transitano dal reparto di Mumoli.

GRAZIE A TUTTO IL PERSONALE SANITARIO (in tutta Italia) CHE STA LOTTANDO CONTRO IL #CORONAVIRUS

GRAZIE DOTT. NICOLA MUMOLI! e a tutto (tutto) il personale in lotta contro il #Coronavirus

Le prelibatezze culinarie arrivate in reparto: