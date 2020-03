Marco Ballarini, il sindaco di Corbetta, ha denunciato un suo concittadino,ammalato di Coronavirus, in quarantena, ma che tranquillamente era a fare la spesa.

#RESTATEA CASA

Questo hastag lo ripetono tutti, politici, medici,volontari, dovrebbe essere ormai la prassi. Questo per chi non ha non ha problemi è una norma di prevenzione e serve per far terminare la pandemia.

Oggi no, Marco Ballarini è rimasto basito quando ha notato un suo concittadino, che doveva fare quarantena, perchè positivo al virus, e invece era tranquillamente in giro, sembra all’interno di un supermarket di Corbetta, a fare la spesa.

Noi aggiungiamo: “la madre degli idioti è sempre incinta“.

Ballarini molto arrabbiato sottolinea su Altomilanese: “Sono davvero stufo, la pazienza è finita. Sono davvero indignato per le nuove misure inefficaci adottate dal Governo. Ora basta davvero. Ho già pronta una nuova ordinanza sindacale per Corbetta: presto si fa sul serio, con misure più rigide per tutti”.

Sembrerebbe che anche il Governatore Lombardo sia stufo, e stasera ha emanato un decreto chiudendo tutto: