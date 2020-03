Corbetta, il Sindaco attiva l’operazione Caronte per il Cimitero

“NON VOGLIO VEDERE I CAMION DELL’ESERCITO IN CITTA’ PER PORTARE VIA LE BARE DEI NOSTRI CITTADINI”

Il 23 Marzo 2020 il Sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha firmato l’ “Ordinanza Caronte”. L’emergenza COVID-19 ha reso necessaria l’adozione di un Piano operativo per la gestione delle attività cimiteriali da svolgere nel Cimitero comunale di Corbetta, in relazione alle circostanze determinate dall’emergenza sanitaria. Il nome dell’operazione richiama “Caronte” traghettatore dei morti nelle religioni greca, romana ed etrusca. Nel dettaglio, l’Ordinanza Caronte prevede: il differimento dei termini di pagamento per la concessione cimiteriale, l’apertura e l’utilizzo anticipato in via d’urgenza dei nuovi loculi realizzati grazie all’ampliamento del Cimitero Comunale appena terminato; il posticipo del pagamento delle concessioni cimiteriali; la messa a disposizione della camera mortuaria del cimitero e della cappella per ospitare le salme. “