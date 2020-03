SPORT – Giovedì 26 marzo la sezione AIA Busto Arsizio presenta online il corso arbitri

La presentazione del corso, in programma giovedì 26 marzo alle 20.30, sarà trasmessa in Live Streaming sui canali social di Instagram e Facebook. L’iscrizione è aperta a tutti i ragazzi di almeno 15 anni e si effettua compilando un breve form sul sito aiabusto.com.

25/03/2020

A cura di Samuele Acri

BUSTO ARSIZIO – Arrivano le variazioni di programma per la presentazione del corso arbitri di calcio organizzato dalla sezione AIA di Busto Arsizio. La presentazione, vista, infatti, l’emergenza coronavirus e tutte le restrizioni in atto, verrà trasmessa in Live Streaming sulle pagine di Instagram e Facebook della sezione locale dell’AIA. L’evento è virtualmente in programma per giovedì 26 marzo alle 20.30.

LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE: TUTTO QUELLO DA SAPERE

L’iscrizione al corso non prevede assolutamente alcun tipo di passaggio complicato. Il corso è aperto ai ragazzi dai 15 anni in su. Per gli interessati, intenzionati ad iscriversi, occorre compilare un breve form, reperibile sul sito aiabusto.com.