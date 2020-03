ET Villoresi proroga i termini di pagamento dei contributi

In linea con le disposizioni dettate dal Decreto “Cura Italia” per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consorzio ha disposto la proroga del pagamento sia dei ruoli relativi alla bonifica dei terreni e dei fabbricati che dei canoni concessori (anno 2019) al 30 giugno 2020, per quanto riguarda la prima rata o rata unica, e al 31 luglio 2020 relativamente alla seconda rata.

“Come è ormai evidente, l’attuale emergenza sanitaria porterà con sé inevitabili conseguenze economiche, che richiederanno misure eccezionali a sostegno delle imprese, delle famiglie e del lavoro ad un livello generalizzato. Nella consapevolezza che i mesi che ci attendono saranno particolarmente difficili, il Consorzio intende dunque, in una situazione così problematica, fare la propria parte, assicurando concreto sostegno a tutti i portatori di interesse a partire dai propri consorziati. L’Ente sta facendo tutto il possibile per assicurare, nonostante le enormi difficoltà, il regolare avvio della stagione irrigua, garantendo al contempo adeguate condizioni di sicurezza a tutti i propri operatori” questo il commento del Presidente di ETVilloresi Alessandro Folli.

FOTO Il Cda del Villoresi