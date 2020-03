coronavirus – Manuel Vulcano del CUB di Magenta: “bisogna fare i tamponi a tutti i lavoratori dell’ospedale”

Riceviamo e Pubblichiamo

Come possiamo fermare il corona virus se non si fanno i tamponi neanche ai lavoratori che prestano servizio all’interno degli ospedali?

Non mi riferisco solo a medici e infermieri, ma a tutti i lavoratori, dalle pulizie alla ristorazione, che per quattro soldi mettono a rischio ogni giorno la propria vita per garantire servizi essenziali alla tenuta del sistema sanitario.

Ci sono persone oggi in malattia che rientreranno al lavoro nei prossimi giorni senza alcuna certezza di non avere contratto il virus poiché non vengono fatti i tamponi! Queste persone potrebbero rientrare e contagiare altre persone così come le persone oggi al lavoro potrebbero essere positive e dunque diventare un problema anche per le loro famiglie.

Le lavoratrici ed i lavoratori sono stanchi di rischiare, sono spesso caricati di turni insopportabili e talvolta senza neanche i dispositivi di protezione adeguati. Questo è il risultato della distruzione del sistema sanitario pubblico a favore di quello privato negli ultimi trent’anni e di una gestione dell’emergenza fortemente inadeguata nella nostra regione. Battano un colpo le istituzioni e dispongano l’obbligatorietà dei tamponi cominciando da tutti i lavoratori a contatto con gli ospedali. Abbiamo già avuto troppi morti e non c’è bisogno di altri martiri o di eroi.

MANUEL VULCANO

CUB Magenta