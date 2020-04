In ricordo di Lucia Tapella, turbighese doc

TURBIGO – A sessant’anni ha lasciato i suoi cari, il suo paese, una donna molto conosciuta per aver gestito per decenni lo storico bar ‘Italia’, sede di molte associazioni sportive, dal primitivo Motoclub (nella foto) al Milan Club. Aveva preso il testimone dal padre e continuato nel percorso tracciato, con un occhio sempre vigile nei confronti del paese e delle sue iniziative. In tanti hanno voluto ricordarla e anche noi, insieme a Laura Mira Bonomi, porgiamo le condoglianze alla famiglia.

1° aprile 2010 – E’ mancata all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici Lucia Tapella, classe 1960, proprietaria dello storico ‘Caffè Italia’ nel cuore del nostro paese.

Ci mancheranno la sua energia, la sua forza d’animo e la cordialità con cui intratteneva i propri clienti e i numerosi amici, ma soprattutto l’attenzione che aveva per il ‘bene comune’.

Con sguardo attento dal suo solido avamposto, è stata un imprescindibile testimone delle necessità e delle virtù della comunità tutta.

Una donna leale, dedita al lavoro, pilastro della famiglia, che ha aiutato soprattutto i più deboli, nel silenzio della sua generosità.

A Marco e a Pier Francesco giunga il mio più forte abbraccio.

Laura Mira Bonomi