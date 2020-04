In vista del 25 aprile, il cavalier Alessandro Maiocchi ‘Massiccio’, ricorda…

Ogni anno, quando si avvicina il 25 aprile, arriva la telefonata dell’ex partigiano borgomanerese Alessandro Maiocchi ‘Massiccio’, classe 1928 con il quale abbiamo collaborato alla realizzazione di un ‘libro dei ricordi’ del quale pubblichiamo la copertina. Una rara testimonianza la sua, anche perché è uno dei pochi partigiani ancora viventi che furono in prima linea a difendere l’Italia. In primis. ci ha ribadito al telefono, la Resistenza – ebbe inizio il giorno dopo l’8 settembre 1943 – si manifestò – in un primo tempo – attraverso il rifiuto tacito a collaborare con gli occupanti, poi si trasformò – in un secondo tempo – in una ribellione all’oppressione tedesca. Ebbe un carattere popolare che ogni anno ricordiamo alle giovani generazioni perché in quella ‘ribellione’ ci sono le radici nella nostra Costituzione.

FOTO Alessandro Maiocchi alla presentazione del libro