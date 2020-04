Rsa Sant’Edoardo di Turbigo: la testimonianza di due lavoratrici che si sono ammalate

Siamo tornati ad osservare da vicino quello che succede alla Rsa Sant’Edeoardo di Turbigo.

Dopo avere ascoltato il figlio di una donna ospite presso la struttura e l’amministratore delegato della cooperativa Nuova Assistenza che gestisce numerose residenze per anziani, abbiamo contattato due donne che ci lavorano e che, in questi giorni, sono a casa in quarantena. Si sono ammalate, entrambe con sintomi riconducibili al Covid – 19, ma nessuna delle due è stata sottoposta a tampone.

Tra di loro c’è una comprensibile paura per quello che può succedere. Fortunatamente la bella notizia è che entrambe stanno bene e i sintomi vanno regredendo. Una donna racconta la sua esperienza: “ Improvvisamente ho cominciato a stare poco bene. Avevo febbre, tosse, dolori muscolari. Ho contattato il mio medico e mi ha spiegato che erano i classici sintomi da Covid – 19. Ad oggi sono a casa in quarantena, ma non mi è stato fatto alcun tampone. I dispositivi di protezione? A fine febbraio non avevamo nulla. Attorno alla metà di marzo ci sono state fornite le mascherine chirurgiche, e solo successivamente le FFP2. Ci dicevano di stare tranquille, ma la verità è che non si sapeva nulla. Non so se potrò mai tornare a lavorare in una Rsa ”.

Non ci sono solo medici e infermieri ad essere in prima linea contro la battaglia al coronavirus. Ci sono anche coloro che lavorano nelle Rsa dove la bomba è letteralmente esplosa. Simile alla precedente è la testimonianza di un’altra donna: “Oggi le cose vanno decisamente meglio. Sto bene. Con preoccupazione, ma voglio rientrare a lavorare alla Rsa. Certo che avevamo paura. Vedevamo gli ospiti che si aggravavano nel giro di pochissimo tempo”.